ஜல்லிக்கட்டு: அலங்காநல்லூரில் போலீஸ் குவிப்பு- அவனியாபுரம் நோக்கி 1000 பேர் பயணம்

தடையை மீறி ஜல்லிக்கட்டு நடத்துவோம் என்று இளைஞர்கள் எச்சரித்துள்ளதால் மதுரை மாவட்டத்தில் ஜல்லிக்கட்டு நடைபெறும் அலங்காநல்லூர், அவனியாபுரம், பாலமேடு பகுதிகளில் போலீஸ் குவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Supreme Court ban Jallikattu,the police and revenue officials are closely monitoring the villages, especially Alanganallur and Palamedu.