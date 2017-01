அலங்காநல்லூரில் 144 தடை உத்தரவா? - இல்லை என்கிறார் மதுரை மாவட்ட எஸ்.பி.,

மதுரை அவனியாபுரம், அலங்கநல்லூர் மற்றும் பாலமேடு வாடிவாசல் பகுதிகளுக்கு 144 தடை உத்தரவு அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியானதால் பதற்றம் அதிகரித்தது. மாவட்ட எஸ்.பி விஜயேந்திர பிதாரி இதனை மறுத்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Post Jallikattu fight, section 144 imposed in areas alanganallur, Paalamedu and Avaniyapuram areas of Madurai source said, but District superintendent of police Vijayendra S. Bidari closely monitored the situation he said we are imposed on 144.