ஜல்லிக்கட்டுக்கு அவசர சட்டம்.. பீட்டாவை தடுக்க நடவடிக்கை.. மத்திய அரசுக்கு சசிகலா கோரிக்கை

அதிமுக பொதுச்செயலர் சசிகலா வெளியிட்ட அறிக்கையில், "ஜல்லிக்கட்டுக்கு எதிரான தடையை முற்றிலுமாக நீக்கக்கோரும் தீர்மானம், அனைத்துக்கட்சிகளின் ஒருமித்த குரலால் நிறைவேற்றுவோம்" என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

English summary

AIADMK general secratary Sasikala wants union gvt should bring an ordinance over Jallikattu.