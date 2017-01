சென்னை, மதுரையைத் தொடர்ந்து... ஜல்லிக்கட்டை வலியுறுத்தி கோவையில் 12-ம் தேதி பேரணி !

ஜல்லிக்கட்டு மீதான தடையை நீக்க கோரி தமிழகத்தில் தினந்தோறும் பல்வேறு போராட்டங்கள் நடந்து வருகிறது. கோவையிலும் பல்வேறு அமைப்புகள் வலியுறுத்தி வருகிறார்கள்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, January 9, 2017, 19:26 [IST]

English summary

kovai jallikattu supporters coming 12th will organise a rally seeking permission to demanding to left ban on jallikattu