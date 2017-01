புதுக்கோட்டை அருகே விஷால், திரிஷா படங்களுக்கு செருப்பு மாலை அணிவித்து எதிர்ப்பு

நடிகை திரிஷா, நடிகர் விஷால் ஆகியோர் ஜல்லிக்கட்டை எதிர்ப்பதாக தகவல்கள் பரவியுள்ளது. இதனால் ஜல்லிக்கட்டு ஆதரவாளர்கள் இவர்களுக்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

English summary

jallikattu supporters Condemnes on Actors Vishal and Trisha. who is support to Petta.