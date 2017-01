தமிழகம் முழுவதும் மாணவர்களுடன் போலீஸ் பேச்சு - போராட்டத்தை கைவிட நிர்பந்தம்

ஜல்லிக்கட்டு நடத்தக்கோரி போராட்டம் நடத்திய மாணவர்கள் சில பகுதிகளில் வாபஸ் பெற்றுக்கொள்வதாக தெரிவித்துள்ளனர். கோவை, மதுரையில் போலீசார் மாணவர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகின்றனர்.

English summary

Jallikattu supporters continued their protest at the Coimbatore VOC Ground and Madurai Tamukkam on Monday demanding that the State Government bring about a permanent solution.