ஜல்லிக்கட்டுக்கு அனுமதி மறுப்பு.. அரியலூர் அருகே கிராம மக்கள் சாலை மறியல்

ஜல்லிக்கட்டுக்கு மாவட்ட நிர்வாகம் அனுமதி அளிக்காததைக் கண்டித்து அரியலூர் அருகே கிராம மக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டுள்ளதால் பரபரப்பு நிலவுகிறது.

English summary

Road block staged villeagers demanding to allow jallikattu in Ariyalur