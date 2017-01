ஜல்லிக்கட்டு தடையை நீக்கு - விழுப்புரம், கடலூரில் இளைஞர்கள் போராட்டம்

ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக விழுப்புரம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன் நூற்றுக்கணக்கான இளைஞர்கள் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். கடலூரிலும் நூற்றுக்கணக்கான இளைஞர்கள் போராடினர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

In Vilupuram and Cuddalore, Jallikattu supporters staged protests, demanding that the SC lift the ban on the traditional bull sport popular in the state's rural backyard.