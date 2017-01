ஜல்லிக்கட்டு நடத்துவோம் - நெல்லையில் திரண்ட இளைஞர்கள் பட்டாளம் #WeNeedJallikattu

ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக நெல்லையில் முகநூல் நண்பர்கள் குழு பொதுக்கூட்டம் நடத்தினர். பொங்கலுக்கு ஜல்லிக்கட்டு நடத்த அனுமதிக்க கோரி வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

English summary

People of Tirunelveli staged a rally today seeking permission from officials to conduct Jallikattu.