ஜல்லிக்கட்டு.. நாளை தமிழகம் முழுவதும் முழு அடைப்பு.. எவை எவை இயங்காது?

தமிழகத்தில் ஜல்லிக்கட்டு நடத்த கோரி போராட்டம் அடைந்துள்ள நிலையில் ஜனவரி 20ஆம் தேதி முழு அடைப்பு போராட்டமாக மாறியுள்ளது.

English summary

The Tamil Nadu Vanigar Sangam Federation on Tuesday announced a shutdown of shops in the State on January 20 for Support Jallikattu protest.