ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்திற்கு பாகிஸ்தான் நிதி உதவி செய்ததாம்..தமிழர் உணர்வை கொச்சைப்படுத்தும் சு.சாமி

சென்னையில், நடைபெற்ற ஜல்லிக்கட்டு ஆதரவு போராட்டம் தேச விரோத சக்திகளால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டது. இதற்கு பாகிஸ்தான் உளவு அமைப்பு நிதி உதவி செய்தது, என்று கூறியுள்ளார் பாஜக எம்.பி சு.சாமி.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

On a day Chennai came to a standstill owing to widespread violence on its streets, BJP MP Subramanian Swamy claimed that the ISI had a role to play in Monday's violence. Speaking to a media house in the aftermath of the arson and violence in Chennai, the BJP MP claimed that the Jallikattu movement had turned into an 'ISI-financed agitation'. "The genuine protesters have already left Marina. Those left behind are holding posters of Prabhakaran (Former LTTE chief) and Hafiz Sayeed's posters. This is now an ISI-funded agitation", he claimed on the show.