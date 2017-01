வாடிவாசல் திறக்கப்பட்டு ஜல்லிக்கட்டு காளைகள் துள்ளிக் குதிக்கும் - ஓபிஎஸ் உறுதி

தமிழகத்தில் வாடிவாசல் திறக்கப்பட்டு ஜல்லிக்கட்டு காளைகள் துள்ளிக்குதிக்கும் என்று முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் கூறியுள்ளார்.

English summary

CM O Panneerselvam has asserted that Jallikattu will be held without any hindarance.