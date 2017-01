புதுச்சேரியில் தடையை மீறி நாளை ஜல்லிக்கட்டு... ஏற்பாடுகள் தீவிரம்.. காங்கிரஸ் ஆதரவு

புதுச்சேரியில் நாளை தடையை மீறி ஜல்லிக்கட்டு நடத்துவதற்கான ஏற்பாடுகள் நடைபெற்று வருகின்றன. அதற்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரம் அடைந்துள்ளன.

English summary

Jallikattu will be held tomorrow in Puducherry said, farmers association.