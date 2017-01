இந்த பொங்கலுக்காவது ஜல்லிக்கட்டு நடக்குமா.. மவுனம் காக்கும் மத்திய அரசு.. கண்டித்துப் போராட்டம்

வரும் பொங்கல் பண்டிகைக்கு ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை நடத்த வேண்டும் என்று கோரி ஜல்லிக்கட்டு ஆர்வலர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Jallikkattu Supporters stage a protest at Vadivasal in Madurai, to damand ordinance for Jallikkattu.