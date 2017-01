குடியரசு தினத்திற்கு போக மாட்டோம்.. போலீஸ் பதில் சொல்லியே ஆகனும்.. கொந்தளிக்கும் மீனவ பெண்கள்

26ம் தேதி நடைபெற உள்ள குடியரசு தின அணி வகுப்பு நிகழ்ச்சிக்கு கடற்கரையோரம் வசிக்கும் மீனவ மக்கள் செல்லமாட்டோம் என்று கூறியுள்ளனர்.

English summary

We will not attend Republic day parade on Jan. 26 at Marina said, affected fisher women by police.