சசிக்கு பதவி ஆசை- அமைச்சர்கள் வீட்டு பெண்கள் ஆதரவு கூட இல்லை- ஜெ.வை தள்ளிவிட்ட நடிகர் தீபன் பொளேர்

சசிகலா பதவி ஆசையால் அதிமுகவை கைப்பற்றியுள்ளார்; அவருக்கு அமைச்சர்கள் வீட்டு பெண்கள் கூட சசிகலாவை ஆதரிக்கமாட்டார்கள் எனவும் தீபன் கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Former Chief Minister Janaki MGR's nephew Deepan strongly opposed to Sasikala to take over the party.