தூத்துக்குடியில் விளைச்சல் அதிகரிப்பால் வரத்தும் அதிகரிப்பு- மல்லிகை பூ விலை சரிவு

கோவில்பட்டி பூ மார்க்கெட்டுக்கு மல்லிகை பூ அதிகமாக வருவதால் விலை கணிசமாக குறைந்துள்ளது.

English summary

Jasminie production has increased in Tuticorin. the need of jasmine is decreased so the rate has been reduced.