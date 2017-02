அப்பல்லோவில் ஜெயலலிதா டிவி பார்த்தார், தயிர்சாதம் சாப்பிட்டார்- டாக்டர்கள்

அப்பல்லோவில் சிகிச்சை பெற்ற போது ஜெயலலிதா சுய நினைவோடுதான் இருந்தார் என்றும் டிவி பார்த்தார், தயிர்சாதம் சாப்பிட்டார் என்றும் மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

Apollot doctors have said that late Jayalalitha watched TV and ate curd rice during her hospitalisation.