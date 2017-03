ஜெ. கைரேகையை வைத்து எதை எழுதி வாங்கினார்களோ?... மனோஜ் பாண்டியன் பகீர்

மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் கைரேகையை வைத்து எதையெல்லாம் எழுதி வாங்கினார்கள் என்பது தெரியவில்லை என மனோஜ் பாண்டியன் தெரிவித்துள்ளார்.

Story first published: Thursday, March 2, 2017, 14:08 [IST]

English summary

'Jaya Died Unnaturally', Claims AIADMK leader Manoj Pandian . Jaya's death was unnatural and conduct of Sasikala before and after the death should be probed, he said