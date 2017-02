சசிகலாவுக்கு எதிரா தீர்ப்பு வந்தப்போ ஜெயா டிவிலேயும் ஜெயா பிளஸ்லேயும் என்ன போச்சு தெரியுமா?

சசிகலா, இளவரசி மற்றும் சுதாகரன் ஆகியோருக்கு எதிராக சுப்ரீம் கோர்ட் தீர்ப்வு வழங்கிய போது அதிமுக ஆதரவு டிவி சேனல்களில் ஒளிப்பரப்பான நிகழ்ச்சிகள் மக்களிடையே வியப்பை ஏற்படுத்தியது.

English summary

Jaya group TV channels did not telecast about the Supreme court judgement on Sasikala asset cases.