ஜெ.வின் அப்பல்லோ "அர்ச்சனை" வீடியோ வெளியானால் தமிழக அரசியலே பற்றி எரியும்!

ஜெயலலிதாவின் அப்பல்லோ அர்ச்சனை வீடியோ மட்டும் வெளியானால் தமிழக அரசியலே பற்றி எரியும் என கூறப்படுகிறது.

English summary

If Jayalalithaa' apollo treatment videos will release it will create Political Storm in TamilNadu.