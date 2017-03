அரசு அதிகாரிகள் மருத்துவர்களுடன் ஜெ,. பேசினார்!

அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் மருத்துவர்களுடன் ஜெயலலிதா பேசினார் என்று எய்ம்ஸ் குழுவின் அறிக்கையை மேற்கோள்காட்டி வெளியிடப்பட்ட தமிழக அரசின் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Former chief minister jayalalithaa spoke well with the govt officers and Doctors says AIIMS report.