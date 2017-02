ஜெயலலிதா நினைவிடத்தில் ஓபிஎஸ் தியானம்... ஒளிபரப்பாத ஜெயா டிவி

ஜெயலலிதாவின் நினைவிடத்தில் முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் நடத்திய தியான போராட்டத்தை தமிழக தொலைக்காட்சிகள் பரபரப்பாக ஒளிபரப்பிய நிலையில் ஜெயா டிவி ஒளிபரப்பவில்லை.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Jaya TV did not telecast the silent protest of CM O Panneerselvam this night.