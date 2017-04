சக்சேனா, மதன் வரிசையில் கோடம்பாக்கத்தில் சடுகுடு விளையாடிய ஜெயா டிவியின் ஜனா

சன் பிக்சர்ஸின் நிர்வாக அதிகாரியாக இருந்த ஹன்ஸ்ராஜ் சக்சேனா, வேந்தர் மூவிஸ் மதன் ஆகியோர் வரிசையில் ஜெயா டிவி ஜனாவும் திரைப்பட துறையையே ஆட்டுவித்த சம்பவங்கள் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்துகிறது.

English summary

Jaya TV's Janarthanam has taken the cinema field in his control about distribution, production etc.