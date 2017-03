என் சமாதிக்கு யார் வந்தாலும் நாசமா போவாங்க... ஜெ. கனவில் சொன்னதாக கிளப்பிவிடும் ஆர்கே நகர் வேட்பாளர்

தம்முடைய சமாதிக்கு யார் வந்தாலும் நாசமாக போவார்கள்; தமது ஆவி இப்போது எம்ஜிஆர் சமாதியில் இருக்கிறது என ஜெயலலிதா கனவில் சொன்னதாக கூறிவருகிறார் எம்ஜிஆர் நம்பி எனும் ஆர்கே நகர் வேட்பாளர்.

English summary

Expelled ADMK Cadre MGR Nambi has launched MGR Makkal Munnetra Kazhagam. He said that Jayalalithaa's ghost is now in MGR's Memorial place.