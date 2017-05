ஆட்டைக் கடித்து, மாட்டைக் கடித்து பின் மனிதனைக் கடித்தது.. ஓபிஎஸ் அணியை பிரித்து மேய்ந்த ஜெயக்குமார்

ஆட்டைக் கடித்து, மாட்டைக் கடித்து பின் மனிதனைக் கடித்தது போல ஓபிஎஸ் அணியினர் ஆட்சியை கவிழ்க்கப் பார்ப்பதாக அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Minister Jayakumar accuses OPS team that they wants to dissolve the ADMK govt. He said OPS and the people who are all gone out from ADMK, They are selfish.