ஜெ., சமாதியில் பட்ஜெட் பெட்டியுடன் போஸ் கொடுத்த ஜெயக்குமார்

பட்ஜெட் பெட்டியை ஜெயலலிதாவிடம் வைத்து ஆசி பெற்று அந்த பெட்டியுடன் போஸ் கொடுத்துள்ளார் நிதியமைச்சர் ஜெயக்குமார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Thursday, March 16, 2017, 9:48 [IST]

English summary

Jayakumar at Jaya Memorial with a copy of the budget with her Blessings TN Finance Minister Jayakumar at Jaya Memorial with a copy of the budget with her Blessings.