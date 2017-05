சட்டசபை விரைவில் தேர்தல் வரும் என விஷமத்தனமாக பேசுவதா? ஓபிஎஸ்-க்கு ஜெயக்குமார் கடும் கண்டனம்

தமிழக சட்டசபைக்கு விரைவில் தேர்தல் வரும் என ஓபிஎஸ் பேசியிருப்பது விஷமத்தனமானது என அமைச்சர் ஜெயக்குமார் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

TamilNadu Finance Minsiter Jayakumar has condemned that Ex Chief Minister O Panneerselvams comments on ADMK govt.