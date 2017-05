சசிக்கு கடல் நத்தையை கொடுத்து நடராஜன் தயவில் அமைச்சரானவர் ஜெயக்குமார்.. பிரித்து மேய்ந்த மதுசூதனன்!

சசிகலாவுக்கு கடல் நத்தையை கொடுத்து நடராஜன் தயவில் அமைச்சாரானவர் என ஓபிஎஸ் அணியின் மதுசூதனன் ஜெயக்குமாரை பிரித்து மேய்ந்துள்ளார்.

English summary

OPS team Madhusoothanan slams Minister Jayakumar. Madhusoothanan said that, Jayakumar gave sea snail to Sasikala and got the minister post.