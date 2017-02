ஜெயக்குமார் எங்கேயும் தாவலை..!

ஜெயக்குமார் சசிகலா அணியிலிருந்து ஓ.பி.எஸ் அணிக்குத் தாவவில்லை என்பு உறுதியாகியுள்ளது.

English summary

Senior minister D Jayakumar is continuing in Sasikala camp as he was meeting the press this afternoon at Poes Garden.