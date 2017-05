ஜெயக்குமாருக்கு எவ்வளவு திமிர்.. எவ்வளவு எகத்தாளம்.. என்ன தகுதி இருக்கிறது.. விளாசிய ஓபிஎஸ்!

தனக்கு நிதியமைச்சர் பதவியை விட்டு தருவதாக கூறும் ஜெயக்குமாருக்கு எவ்வளவு திமிர் என ஓ.பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார்.

Story first published: Thursday, May 18, 2017, 10:50 [IST]

O.Panneerselvam condemns minister Jayakumar. He asked Jayakumar who told him to leave the finance minister position. He said that Jayakumar not deserve to talk about me.