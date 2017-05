சூப்பர் டூப்பர் முதல்வராக செயல்படுகிறார் ஜெயக்குமார்... ஸ்டாலின் விளாசல்!

அமைச்சர் ஜெயக்குமார் சூப்பர் டூப்பர் முதல்வராக செயல்படுகிறார் என எதிக்கட்சித் தலைவர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Stalin slams Jayakumar works as super duper CM of Tamilnadu. He said that there is no water in Tamilnadu for drink.