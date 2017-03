ஜெ., உண்மை விசுவாசி காவலர் வேல்முருகன் டிஸ்மிஸ்... உண்ணாவிரதம் இருந்தபோது கைது

ஜெயலலிதா மரணம் குறித்து விசாரணை கோரி கூடலூர் பென்னிகுயிக் மணிமண்டபத்தில் உண்ணாவிரதம் இருந்த காவலர் வேல்முருகன் கைது செய்யப்பட்டார்.

English summary

Late Chief Minister Jayalalaitha's ordent fan has been sacked from Police dept for staging fast in Theni.