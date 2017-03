15 நிமிடத்தில் ஜெ.க்கு எம்பாமிங் செய்திருக்க முடியாதே.. தமிழ்நாடு மருத்துவ கவுன்சில் தலைவர் பேட்டி!

ஜெயலலிதாவுக்கு எம்பாமிங் செய்வது 15 நிமிடங்களில் முடியாத விஷயம் என்று, தமிழ்நாடு மருத்துவ கவுன்சில் தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

One can't do embalming wit in 15 minitus, says Tamilnadu medical council president Senthil, when reporters asking about Jayalalitha, death.