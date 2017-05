ஜெ. கனவுகள் நிறைவேற நாங்க உதவுவோம்.. வெங்கய்யா நாயுடு

மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் கனவுகளை நிறைவேற்ற பாஜக அரசு துணையாக இருக்கும் என்று மத்திய அமைச்சர் வெங்கய்யா நாயுடு உறுதியளித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Jayalalitha dreams should be satisfied with Central Govt, Venkaiah Naidu promises.