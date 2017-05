நான் கலந்து கொண்ட மெட்ரோ விழாதான் ஜெ.வுக்கு கடைசி பங்ஷன்.. வெங்கையா!

மெட்ரோ விழாவில் ஜெயலலிதா இல்லாதது வருத்தம் அளிக்கிறது என மத்திய அமைச்சர் வெங்கையா நாயுடு தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Union Minister Venkaiah Naidu said that Jayalalitha has no regrets in the Metro festival. He said that Jayalalithaa was a very respected politician in politics.