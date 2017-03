மருத்துவமனையில் சேர்க்கும் முன்பாகவே ஜெ. உடலில் ஏகப்பட்ட நோய்கள்.. அப்பல்லோ அறிக்கை

ஜெயலலிதாவை சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் சேர்த்தபோது, அவருக்கு பல நோய்கள் ஏற்கனவே இருந்தது தெரியவந்ததாக அப்பல்லோ மருத்துவமனை தெரிவிக்கிறது.

English summary

Jayalalitha has past medical history of obesity, hypertention, says Apollo hospital summery.