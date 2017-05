தமிழர்களை அவமானப்படுத்திய எடப்பாடி பழனிச்சாமி... ஜெ.க்கு "தமிழர்குல சாமி" பட்டமாம்!

ஜெயலலிதாவை 'தமிழர் குல சாமி' என்று குறிப்பிடப்பட்டு அதிமுகவின் மதுரை இளைஞர் பெருவிழாவில் பேனர்கள் வைக்கப்பட்டது கடும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Former Chief Minister Jayalalitha is now became a Tamilians’ family deity', benners were hanged in Madurai Youth Festival.