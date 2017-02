சந்திக்க அனுமதிக்கமாட்டார்களாம்.. ஜெ. மருத்துவ பில்லை மட்டும் குடும்பத்தாருக்கு அனுப்பிய அப்பல்லோ!

அப்பல்லோவில் ஜெயலலிதாவுக்கு அளித்த சிகிச்சைக்கான, மருத்துவ பில் மட்டும் குடும்பத்தாருக்கு அனுப்பப்பட்டதாக டாக்டர்கள் கூறியது வியப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Jayalalitha Medical bill has been handed over to her family members, says Apollo doctors.