ஜெயலலிதா கொலை செய்யப்பட்டது உண்மைதான்- ஜெ.வின் தோழி கீதா பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு

ஜெயலலிதா கொலை செய்யப்பட்டது உண்மைதான் என ஜெ.வின் தோழி கீதா பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Jayalalitha's Friend Geetha says that Jayalalitha murdered is true. Not only now she should not come as CM of Tamilnadu ever.