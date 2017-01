அரசியலுக்கு அழைக்கும் தொண்டர்களிடம் கருத்து கேட்கிறார் தீபா.. பக்காவாக ரெடியாகிறார்!

என்னை எதற்காக அரசியலுக்கு அழைக்கிறீர்கள், ஏன் அதிமுகவின் புதிய தலைமையை எதிர்க்கிறீர்கள் என்பது போன்ற கேள்விகளை கேட்டு அதிமுக தொண்டர்கள் மன ஓட்டத்தை தீபா கணித்து வருகிறார்.

English summary

Jayalalitha niece Deepa gets opinions from AIADMK men as they want she should enter the politics.