அம்மா உணவகத்தில் இருந்து ஜெயலலிதா படம் திடீரென அகற்றம்... தொண்டர்கள் அதிர்ச்சி.. பின்னணியில் யார்?

திருச்சியில் உள்ள அம்மா உணவகத்தில் இருந்து ஜெயலலிதாவின் படம் அகற்றப்பட்டுள்ளது.

English summary

In Trichy Amma mess Jayalalitha photo has been removed. ADMK workers shocked by this incident.