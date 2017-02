போலீஸ் நிலையங்களில் அவசரம் அவசரமாக அகற்றப்படும் ஜெ. படங்கள்!

தமிழக போலீஸ் நிலையங்கள், அலுவலகங்களில் வைக்கப்பட்ட ஜெயலலிதா படங்களை அகற்றி வருகின்றனர்.

English summary

Former CM and DA case convict Jayalalitha's portraits are being removed from Police offices in Tamil Nadu. A case has been filed in the Madras HC against using the photos of Jayalalitha in Govt offices.