ஜெயலலிதாவின் சொத்துகளை பறிமுதல் செய்ய வேண்டும்.. ஜி.ராமகிருஷ்ணன்

சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவின்படி ஜெயலலிதாவின் சொத்துகளை பறிமுதல் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநிலச் செயலாளர் ஜி.ராமகிருஷ்ணன் தெரிவித்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

As per Supreme court order the TN government should seize the assets of Jayalalitha, says G.Ramakrishnan.