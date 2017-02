ஜெயலலிதா மரணம் குறித்து விசாரணை கமிஷன் அமைக்க தீபக் திடீர் வலியுறுத்தல்!

ஜெயலலிதாவின் மரணம் குறித்து விசாரணை கமிஷன் அமைக்க வேண்டும் என அவரது அண்ணன் மகன் தீபக் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

Jayalalitha's brother's son Deepak seeks judicial inquiry over Jayalalithaa death. He also Says that he will pay the fine of Jayalalitha Rs 100 crores by himself.