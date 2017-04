ஜெ.யின் கொடநாடு பங்களா கொலை.... டிரைவர் கனகராஜ் மர்ம மரணம்- வீடியோ

ஜெயலலிதாவின் கொடநாடு எஸ்டேட் பங்களா காவலாளி ஓம்பகதூர் கொலை வழக்கில் 6 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். ஆனால் இக்கொலை வழக்கில் முக்கிய நபரான ஜெ.யின் முன்னாள் கார் ஓட்டுநர் கனகராஜ் விபத்தில் உயிரிழந்துள்ளா

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

In Kodanadu bunglow murder case, Jayalalitha's Ex. car driver kanagaraj killed in accident said police. But death is a mystery saying people.