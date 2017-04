ஜெயலலிதா மரண வழக்கு: ஜெ.தோழி கீதா ஆஜராகாததால் நீதிபதி கண்டனம்

ஜெயலலிதா மரணத்தில் மர்மம் இருப்பதாக எழும்பூர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்த அவரது தோழி கீதா, நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகாததால் நீதிபதி கடும் கண்டனத்தை தெரிவித்தார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Jayalalitha's ally Geetha has filed plea in Egmore court regarding Jayalalitha's death. Today plea came for hearing Egmore court, but Geetha has not appeared in the court, Judge Chandran condemns her.