மக்கள் ஏத்துக்கிட்டதா சொல்றீங்க.. அப்போ தேர்தல்ல நின்னு ஜெயிச்சு வாங்க... ஜெ. நண்பர் கீதா சவால்

மக்கள் உங்களை ஏற்றுக்கொண்டால் தேர்தலில் நின்று ஜெயித்து முதலமைச்சராககுங்கள் என சசிகலாவுக்கு ஜெயலலிதாவின் குடும்ப நண்பரான கீதா சவால் விடுத்துள்ளார்.

English summary

Jayalalitha's family friend Geetha challenges to sasikala to win the RK.Nagar Election. she added that all of the functions of Sasikala is questionable.