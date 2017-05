ஜெ.வின் கொடநாடு பங்களாவை வீடியோ எடுத்த மர்ம நபரால் பரபரப்பு- போலீஸ் வலை

ஜெயலலிதாவின் கொடுநாடு எஸ்டேட் பங்களாவை மர்ம நபர் ஒருவர் வீடியோ எடுத்துள்ளார். அவரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.

Story first published: Thursday, May 11, 2017, 15:14 [IST]

English summary

Some unknown person took video of Jayalalitha's kodanadu estate bunglow. No one konows why he took that video and police searching that unknown person