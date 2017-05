ஜெ. பெயரில் உள்ள போயஸ்கார்டன் வீடு எங்களுக்கே!... உரிமை கோரி கோர்ட் படியேற தீபக் திட்டம்

சென்னை போயஸ் கார்டனில் உள்ள ஜெயலலிதாவின் வீடு எங்களுக்கே சொந்தம் என்று ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகன் தீபக் கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

TN Ex Chief minister Jayalalitha's nephew Deepak Jayakumar soon claim rights to own assets in the name of Jayalalitha with the help of court